Coronavirus : ces parlementaires qui remettent la blouse

L'Assemblée nationale a connu de nombreux cas de coronavirus. Une contamination qui a mis un coup d'arrêt au fonctionnement du parlement. Parmi les députés et sénateurs, certains ont mis en suspens leur mandat pour reprendre leur métier d'origine : médecins et pharmaciens. En tout, une trentaine de parlementaires prêtent main-forte au milieu médical. C'est ainsi qu'ils ont choisi de continuer à servir leur pays en cette période d'épidémie.



