VIDÉO - Coronavirus : Jean Castex n’exclut pas un reconfinement en cas de dégradation de la situation

Selon les données publiées jeudi soir par Santé publique France, la France a enregistré 16.096 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays. Jean Castex a donc décidé de mettre en garde les Français, jeudi soir dans l'émission "Vous avez la parole" sur France 2, face à l’aggravation de la situation sanitaire : "L’opinion doit être très attentive et prudente. Si nous n’agissons pas, on pourrait se retrouver dans une situation proche de celle du printemps (…) Ça pourrait pouvoir dire reconfinement, et il faut l’éviter", a assuré le chef du gouvernement.

La situation est "très préoccupante dans toute la France" mais "surtout grave dans les grandes agglomérations", a-t-il averti. A Marseille, c'est "une course contre la montre" et c'est pour cela que "nous avons décidé de prendre des mesures plus fortes", a justifié Jean Castex en participant sur France 2 à sa première grande émission politique depuis son arrivée à Matignon en juillet.