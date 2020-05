Faut-il faire payer la facture de la crise du coronavirus aux riches ? La mise au point de François Lenglet

La chasse aux riches est ouverte en Europe. En Italie, en Espagne et en Allemagne, c'est la gauche qui voudrait une taxe temporaire sur la fortune. Au Royaume-Uni, un gouvernement de droite, on envisage de frapper les gros revenus. Quant à la France, plusieurs députés de la majorité veulent rétablir l'ISF, tout comme le syndicaliste Laurent Berger. Leur objectif : faire payer les riches.



Ce retour de flamme fiscale est provoqué par la crise sanitaire et économique. Celle-ci frappe davantage les ménages modestes. Des raisons politiques et sociales donc plus que budgétaires. Puisque le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ne rapporterait que trois milliards d'euros supplémentaires par an. Soit le centième de ce qui est engagé pour contrer l'épidémie et la récession.