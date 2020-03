Coronavirus : les annonces d’Emmanuel Macron

À partir de lundi, toutes les crèches et tous les établissements scolaires seront fermés sur l'ensemble du territoire. Cette mesure est inédite par son ampleur. Deux priorités ont été fixées par le chef de l'État. Il s'agit de freiner la propagation du virus et de protéger les plus fragiles. En outre, les élections municipales sont finalement maintenues, même si leur report était envisagé.



