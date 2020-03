Coronavirus : les élections municipales pourraient-elles être reportées ?

On peut reporter les élections d'ici la fin mars par décret. En revanche, pour des élections décalées de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, il faut en passer par la loi. Elle est nécessaire pour la prolongation des mandats des maires qui se terminent le 30 mars. Cela veut dire un passage en Conseil des ministres, à l'Assemblée nationale, et au Sénat. Cela prend du temps, et nous sommes seulement à onze jours du premier tour du scrutin.



