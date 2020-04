Coronavirus : que va annoncer Emmanuel Macron lundi soir ?

"Ce sera l'une des allocutions les plus graves du quinquennat d'Emmanuel Macron et l'une des plus lourdes pour les millions de Français qui le regarderont", selon Adrien Gindre. Pour le chef du service politique de TF1, le chef de l'État devrait annoncer le prolongement du confinement au moins d'un mois. Car "mettre fin au confinement trop tôt, ce serait mettre en danger" la vie de milliers de nos concitoyens. "C'est bien sûr hors de question" pour le président. "Il devra aussi nous dire comment on supporte ces semaines supplémentaires", a-t-il poursuivi.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.