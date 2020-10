Couvre-feu : comment Emmanuel Macron en est-il venu à prendre ce virage si symbolique ?

Les 3 et 4 octobre, c'est le week-end où tout a basculé. Dans son bureau, Emmanuel Macron avait en main les dernières données de l'épidémie et surtout, les projections pour les prochaines semaines. Ces dernières étaient inquiétantes, selon un proche du président. "Début octobre, la situation est claire. La vitesse de circulation du virus explose. Il faut une réponse rapide". Celle-ci n'a pas tardé. En fin de semaine dernière, le chef de l'État a décidé que ce sera un couvre-feu.



Il a fallu dès lors commencer à préparer l'opinion. C'est donc le Premier ministre qui s'en est chargé lundi matin. Reste à s'accorder sur les modalités du couvre-feu. Mardi matin, lors du Conseil de défense, certains votaient pour 19 heures, d'autres pour 23 heures. Fallait-il également un couvre-feu comme en Guyane ? Là encore, rien n'a été tranché. Le soir même, Jean Castex avait réuni une quinzaine de ministres à Matignon. Les débats étaient vifs et deux hommes se sont opposés à cette solution.



