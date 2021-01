Couvre-feu, restaurants... Les sujets sur la table du Conseil de défense sanitaire

Ce mercredi matin, les discussions se sont faites secteur par secteur. On a fait le point sur les bars et les restaurants censés initialement rouvrir le 20 janvier. Quant aux stations de ski, aux salles de sports et de spectacle, elles sont toujours dans le flou. L'exécutif est donc face à un dilemme : donner des dates et des perspectives et créer potentiellement de la déception, ou à l'inverse, ne donner aucun calendrier et déprimer potentiellement les Français. C'est en tout cas ainsi qu'on résumait la situation à l'Élysée ce matin.