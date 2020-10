Couvre-feu : trop peu, trop tard ?

Face à la progression du coronavirus, le couvre-feu peut désormais s'étaler vers d'autres départements. Les avertissements du gouvernement sont clairs, "il est encore trop tôt pour affirmer si on va vers des reconfinements locaux ou plus larges". Certes, "on n'est pas les seuls touchés, mais nous avons une spécificité bien française qui aggrave les choses", affirme Olivier Mazerolle. "Les décisions sont prises au sommet et sur le terrain, l'administration jugule les initiatives locales ", a-t-il poursuivi. Par ailleurs, Marseille est toujours très touchée par l'épidémie malgré la recherche du virus dans les eaux usées de la ville. Pourquoi les résultats sont si probants ?



