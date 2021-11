Crise sanitaire, réformes, diplomatie... que peut annoncer Emmanuel Macron lors de son allocution mardi ?

De sources gouvernementales, cette allocution sera calquée sur le modèle de celle du 12 juillet, quand le président de la République avait décidé l'extension du pass sanitaire, dont le Parlement a autorisé vendredi le possible recours jusqu'au 31 juillet 2022. Que peut-il annoncer cette fois ? Si la gestion de la crise sanitaire devrait être le principal sujet abordé, le chef de l'État pourrait également évoquer la situation économique, et notamment les dernières mesures prises pour le pouvoir d'achat, mais aussi les récentes tensions diplomatiques - avec le Royaume-Uni, l'Australie ou les États-Unis - alors que la France assumera, à compter de janvier, la présidence de l'Union européenne.

Sur le plan du Covid, le pass sanitaire sera une nouvelle fois au centre du discours d'Emmanuel Macron. Et pour cause, alors que le gouvernement cherche le moyen le plus efficace pour imposer la troisième dose, le dispositif apparaît comme le plus efficace pour y arriver. En déplacement vendredi à Montpellier, le Premier ministre Jean Castex a dit à l'AFP que l'exécutif réfléchissait à conditionner le pass sanitaire au rappel vaccinal "sans doute plus que la piste de la vaccination obligatoire pour les plus de 65 ans". Il a promis une "réponse bientôt".

En juillet dernier, le discours du chef de l'État, qui annonçait la mise en place du pass, avait porté ses fruits. Quatre millions de Français avaient pris rendez-vous en ligne dans la foulée pour se faire vacciner. Mais si, notamment grâce à cette mesure, la France est en avance sur nombre de ses voisins, avec près de 75% de sa population ayant reçu un schéma vaccinal complet, la cadence de l'été est retombée et le gouvernement comme les soignants sont inquiets. "À l'hôpital, 96% des patients ne sont pas vaccinés, mais on commence à voir des personnes âgées ou immunodéprimées doublement vaccinées", explique l'infectiologue Robert Sebbag sur LCI.