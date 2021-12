Meetings politiques et pass sanitaire : quelles sont les règles ?

Le candidat de la droite est en passe d'être désigné, Eric Zemmour s'est déclaré : la campagne pour l'élection présidentielle 2022 est lancée. Et avec elle, les meetings politiques vont se faire de plus en plus nombreux. Ce dimanche 5 décembre, l'ex-polémiste et Jean-Luc Mélenchon réuniront leurs sympathisants en région parisienne. Le week-end prochain, ce sera au tour du candidat ou de la candidate des Républicains et de la socialiste Anne Hidalgo. Mais alors que la cinquième vague frappe le pays et que les cas de Covid-19 explosent, la question de l'obligation du pass sanitaire aux événements politiques se pose.