"Il ne devrait pas y avoir à nouveau de confinement d'ici à la fin de l'année scolaire", promet Macron à des collégiens

Depuis son bureau à l'Élysée et par le biais du site "ma classe à la maison", le Président s'est ainsi entretenu pendant plusieurs minutes avec des élèves d'une classe de 3ᵉ du collège Itard à Oraison, dans les Alpes-de-Haute Provence. Un échange a notamment filtré de ce cours d'histoire-géographie pas comme les autres. À la question d'un collégien, Emmanuel Macron a indiqué qu'il espérait que ce troisième confinement soit le dernier. "On va tout faire pour" mais "le maître du temps, c’est le virus", a-t-il ainsi souligné. "On pense qu'on aura bien freiné le virus un peu partout et on aura accéléré la vaccination. Cela nous permettra d'être dans une situation plus confortable" et de "prendre le virus en tenaille entre les mesures de freinage et la vaccination". "Et donc je pense que, jusqu’à la fin de l’année scolaire ensuite, il ne devrait pas y avoir à nouveau de confinement", a même ajouté le président avec un brin d'optimisme.

Un élève a également demandé à Emmanuel Macron, ce qu'il allait advenir du brevet. "Est-ce que le brevet sera annulé ?", lui a-t-il demandé. "Non, on y tient tous. L'année dernière, il n'avait pas été annulé non plus", a-t-il répondu.