"Les mesures de freinage ont fonctionné" et "les perspectives sont plutôt bonnes", salue Olivier Véran

En témoignent, selon lui, les derniers chiffres de l'épidémie. "Aujourd’hui, le virus circule encore à un niveau qui est élevé, avec quasiment 18.000 cas diagnostiqués par jour en moyenne, mais ce n’est plus 40.000 cas comme il y a un mois et demi", souligne-t-il. La situation s'améliore aussi dans les établissements de santé. "La pression sanitaire sur nos hôpitaux et nos réanimations diminue maintenant à un rythme soutenu (...) Nous sommes tombés en dessous de la barre symbolique des 5000 patients atteints du Covid en réanimation", a-t-il ajouté. "C’est encore beaucoup, c’est encore trop. Cela ne nous permet par exemple d’arrêter la déprogrammation des soins pour les malades non Covid mais les perspectives sont plutôt bonnes", estime le ministre.