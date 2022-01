Jean-Michel Blanquer en vacances à Ibiza : l'opposition réclame sa démission

"Quand l’improvisation naît d’un mensonge, la confiance n’est plus possible", fustige Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. "C'est sûr que les pieds dans l'eau et un cocktail à la main à Ibiza, son protocole sanitaire devait lui paraître hyper clair & opérationnel ! Quel mépris !", lance l'eurodéputée Insoumise et présidente du groupe de gauche au Parlement, Manon Aubry. "Trop c’est trop. Jean-Michel Blanquer doit démissionner", fulmine également la députée Mathilde Panot, présidente du groupe France Insoumise à l’Assemblée nationale.