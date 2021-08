VIDÉOS - Vaccination : Emmanuel Macron répond aux internautes sur Instagram et TikTok

QUESTIONS/RÉPONSES - Sur les réseaux sociaux, ce lundi, le chef de l'État a invité les internautes à lui poser des questions sur le vaccin contre le Covid-19 pour contrer les "fausses informations". Le président a publié plusieurs réponses dans la journée.

"Allez-y, posez-les moi et j’essaierai d’être le plus clair et le plus direct possible". En mode selfie, vêtu d'un simple tee-shirt, Emmanuel Macron a diffusé, lundi 2 août sur Instagram et TikTok, une vidéo d'une minute dans laquelle il propose aux Français de répondre directement à toutes leurs questions sur la vaccination. Il y répondra régulièrement tout au long de la semaine, précise-t-il, assis devant un drapeau français et se filmant lui-même. Plus tard dans la journée, le chef de l'État a publié deux premières réponses, là encore en vidéo.

"Je sais que beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur", explique dans la vidéo introductive le chef de l'État, qui entend ainsi contrer de "fausses informations", "fausses rumeurs", "parfois n'importe quoi" qui circulent.

La vaccination, "la seule arme" face à la 4e vague

Théoriquement en vacances au fort de Brégançon, Emmanuel Macron rappelle notamment dans cette courte vidéo que la vaccination est "la seule arme" face à la quatrième vague de Covid-19, avec "un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin" et "un peu plus de 35 millions" qui ont "reçu les 2 doses et qui sont donc dûment vaccinés, complètement vaccinés". L'Élysée a ensuite indiqué à l'AFP que le chef de l'État allait "prendre des questions et répondre en vidéo régulièrement cette semaine". Sur Instagram, des internautes ont rapidement interrogé le locataire de l'Élysée.

Plus tard dans l'après-midi, Emmanuel Macron a répondu à sa première question. "Je suis un jeune en bonne santé, je n'ai donc pas de raison de me faire vacciner parce que je ne ferai pas de forme grave du Covid", a souligné un internaute. Et le président de répondre, dans une vidéo que près de 500.000 personnes avaient visionnée vers 19h, lundi : "D'abord, on n'est jamais sûr. Il y a des jeunes en bonne santé qui se sont retrouvés à l'hôpital, aux urgences. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Covid long. Et là, beaucoup de jeunes peuvent être frappés. (...) Enfin, si vous ne le faites pas simplement pour vous, faites-le pour vos proches. Parce que vous faire vacciner, c'est réduire le risque de contaminer les autres, en particulier dans votre famille".

Le vaccin a été homologué partout dans le monde - Emmanuel Macron

Dans une troisième vidéo, la deuxième destinée à répondre aux questionnements des internautes, le président évoque d'abord l'interrogation sur laquelle il revient : "On me dit que le vaccin n'est pas sûr et qu'il n'est pas efficace à 100%. Et donc qu'en étant vacciné, je peux tomber malade". Le chef de l'État explique ensuite que "le vaccin a été homologué, partout dans le monde, par des autorités indépendantes d'experts en santé, de grands scientifiques." Et de poursuivre : "Pour l'efficacité, un chiffre simple : au moment où je vous parle, les analyses qui ont été faites montrent que 85% des gens hospitalisés ne sont pas vaccinés. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais quand vous vous faites vacciner, vous réduisez très fortement le risque d'attraper le Covid-19. Le vaccin sauve des vies, le virus tue, c'est simple".

L'initiative d'Emmanuel Macron intervient alors que le troisième samedi consécutif de manifestations contre le pass sanitaire a été marqué par une mobilisation accrue, plus de 200.000 personnes, au cœur des vacances d'été.

Le nombre de personnes hospitalisées atteignait samedi selon Santé publique France 7409 contre 7363 vendredi, et celui des personnes en services de soins critiques, qui accueillent les malades les plus gravement atteints, 1099 patients contre 1072 la veille. Côté contaminations, le nombre de nouveaux cas positifs s'est établi samedi à 23.471 contre 24.309 vendredi, avec un taux de positivité stable à 4,3%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.