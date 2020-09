Covid-19 : la revanche des élus locaux ?

Olivier Véran a demandé aux préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes de concerter avec les élus locaux pour proposer des mesures afin d'enrayer la circulation du virus d'ici samedi. Le couple préfet-maire inventé par Emmanuel Macron et Jean Castex est désormais mis en avant. Il faut cependant préciser que le préfet, en tant que figure de l'organisation administrative, est le prolongement de l'État au niveau du département et de la région. Il incarne la verticalité du pouvoir. De ce fait, la décentralisation est considérée comme un trompe-l'œil et un "habillage de façade".



