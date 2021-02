Covid-19 : les coulisses du Conseil de défense sanitaire de mercredi

L'Exécutif réfléchit déjà à l'après Covid. Lors du traditionnel Conseil de défense sanitaire de mercredi, Emmanuel Macron a demandé aux ministres d'imaginer tout ce qui permettrait aux Français de revivre normalement les mois qui viennent. Le premier outil auquel on pense est le fameux "passe sanitaire". Le déploiement du vaccin est également une priorité pour le chef de l'Etat. Quid de la proposition de la mairie de Paris de confiner la ville pour trois semaines ? Les oppositions de droite et de gauche ont beaucoup réagi face à cette idée. Danielle Simonnet a affirmé qu'"Anne Hidalgo essaie le concours Lépine de la mesure de privation de liberté qui parait la plus forte". "Zéro concertation" et "Elle fait de la com", ont confié d'autres.