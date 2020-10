Covid-19 : les principales annonces d’Emmanuel Macron

Le reconfinement va entrer en vigueur jeudi à partir de minuit, au moins jusqu'au 1er décembre. Une attestation sera obligatoire pour sortir de chez soi. Les déplacements d'une région à une autre seront interdits, sauf dans les prochains jours jusqu'à dimanche soir pour permettre les retours des vacances de la Toussaint.



Par ailleurs, les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts. Les bars et les restaurants devront fermer, ainsi que les commerces non-essentiels pendant au moins quinze jours. Les services publics, les usines, les exploitations agricoles et les chantiers de BTP, eux, resteront ouverts.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.