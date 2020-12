Noël et Nouvel an : les règles "peuvent être amenées à évoluer", prévient Olivier Véran

"Aussi bien pour la question du Nouvel an que de Noël, les choses peuvent être amenées à évoluer", a prévenu Olivier Véran ce mardi sur LCI. "On est en permanence en lutte avec un virus dont l’évolution peut varier d’un jour sur l’autre, d’une semaine sur l’autre. (…) Tout peut être amené à changer et à évoluer en fonction de la donnée épidémique", a ajouté le ministre de la Santé.

"On ne peut pas être figés dans un cadre. Ce n’est pas comme si nous étions dans un plan stratégique dont rien ne bougerait quoi qu’il arrive, dans la mesure où l’ennemi que nous combattons est capable de nous mettre en échec", a-t-il poursuivi. Toutefois, Olivier Véran a laissé entendre que la menace concernait plutôt le Nouvel an. "Noël n’est pas le Nouvel an. Le Nouvel an n’a pas la même portée culturelle dans notre pays, ça reste un moment festif. Mais nous devons faire encore sans doute plus attention parce que le Nouvel an, contrairement à Noël, c’est souvent des fiestas."

Pour prendre les meilleures décisions possibles et "pouvoir continuer d’avancer et d’évoluer", le ministre de la Santé a indiqué qu'il consulterait des experts et verrait notamment "des membres du conseil scientifique" ce mercredi.