"Où est le bon sens ?" : Wauquiez étrille la position de Macron sur le ski

À plusieurs reprises, Laurent Wauquiez en a appelé au "bon sens". Invité ce mercredi par Jean-Pierre Pernaut à réagir sur la situation des stations de ski françaises, autorisées à ouvrir à Noël mais en gardant leurs pistes fermées, le président de la région Auvergne-Rhône- Alpes a réclamé la réouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski en France dès cet hiver. "La montagne, c’est nos grandes stations mais c’est aussi nos petits villages, les moniteurs, ceux qui font la saison et dont c’est le gagne-pain", a-t-il souligné.

Selon lui, les mesures annoncées par le gouvernement sont illogiques :"On est tous prêts à faire des sacrifices pour la santé, mais il faut que ce soit cohérent. S’il y a de la colère, c’est qu’il n’y a pas de cohérence", a fustigé l'élu LR, avant d'appuyer ses critiques par plusieurs exemples : On peut s’entasser dans le métro, mais on ne peut pas aller respirer le bon air dans nos stations. À Noël, vous aurez le droit d’aller dans une salle de spectacle fermée, mais en revanche vous ne pouvez pas aller sur un télésiège. Et vous avez le droit d’aller à l’étranger en vacances, mais par contre vous ne pouvez pas faire du ski. Mais où est le bon sens ? Quelle est la logique ?"