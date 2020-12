Plan d'allégement du confinement : "Des interrogations demeurent autour du Nouvel an"

Un Conseil de défense s'est tenu ce mercredi matin pour envisager les mesures à adopter avant les fêtes de fin d'année dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Pour l'heure, Noël en famille ne semble pas remis en question et les déplacements pour les vacances non plus. En revanche, il y a beaucoup plus d'interrogations autour du Nouvel An. Rappelons qu'une exception devait être faite pour pouvoir circuler librement le 31 décembre.