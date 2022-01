Emmanuel Macron dit avoir "très envie d'emmerder les non-vaccinés"

"D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré. C'est une toute petite minorité qui est réfractaire", assure Emmanuel Macron, avant de s'en prendre à elle. "Celle-là, comment on la réduit ? On la réduit, pardon de le dire, comme ça, en l'emmerdant encore davantage", affirme-t-il. "Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout."

"Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force", argumente le président de la République au cours d'un entretien accordé à quelques Français au Parisien. "Donc il faut leur dire : à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restau, boire un café, aller au théâtre, au ciné", poursuit le chef de l'État, refusant d'empêcher les malades non-vaccinés d'être admis en réanimation, "parce qu'un soignant regarde quelqu'un qui est malade, pas d'où il vient ou ce qu'il est."