Covid-19 : quelles mesures pourraient annoncer Emmanuel Macron ?

Le président de la République s'apprête à mettre un terme au suspense sur les nouvelles mesures de restriction. Elles pourraient entrer en vigueur à partir de samedi. Une mesure en particulier est envisagée par le chef de l'État. Il s'agit de l'instauration d'un couvre-feu à partir de 21H jusqu'à 6H chaque jour. Concrètement, à partir de cet intervalle, vous ne pourrez plus sortir de chez vous, sauf motif dérogatoire.



Cette mesure doit s'appliquer dans les principales agglomérations. Emmanuel Macron vient de finaliser les derniers arbitrages dans son bureau et nous dira sur le plateau les villes concernées. Celles où le virus circule le plus et où les réanimations sont les plus occupées, pour une durée de six semaines, ce qui nous emmène jusqu'à début décembre. C'est désormais le nouveau contexte dans lequel on s'inscrit. C'est ce qui est envisagé et doit être confirmé. Cette interview sera quasi-exclusivement consacrée à cette crise sanitaire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.