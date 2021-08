Pass sanitaire : "On ne peut pas rester bloqué parce que 200.000 personnes manifestent", selon Stanislas Guerini

Les opposants au pass sanitaire ont de nouveau manifesté partout en France ce samedi. Mais ils ne feront pas infléchir le gouvernement, sûr que cet outil est le meilleur moyen de contenir l'épidémie tout en préservant l'économie. "On ne peut pas gouverner le pays à travers les peurs, on ne peut pas rester bloqué parce qu’il y a 200.000 personnes, un peu moins maintenant, qui manifestent", a déclaré ce lundi sur LCI le secrétaire général de La République en marche Stanislas Guerini, alors que, selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 175.503 dans les rues ce samedi 21 août.

"Je ne dis pas que ce n’est pas beaucoup, mais en tant que décideurs politiques et responsables, on a la responsabilité de gouverner pour l’intérêt général du pays. Et l’intérêt général du pays c’est de faire la vaccination, de défendre le pass sanitaire et la grande majorité des Français soutient cette politique-là parce qu’il voit l’intérêt de la vaccination", a-t-il poursuivi. Selon un sondage Elabe pour BFMTV publié ce dimanche, 64% des Français approuvent la mise en place du pass sanitaire dans les bars et restaurants, et 54% désapprouvent les manifestations contre lui.