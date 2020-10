Covid : la méthode Castex

L'agenda du Premier ministre est particulièrement bien rempli dans les prochaines heures. En effet, ce jeudi, il va rencontrer la maire de Paris, Anne Hidalgo, ainsi que les maires de Lyon, Lille, Grenoble et Toulouse. Certains seront présents à Matignon, d'autres par visioconférence. Et à chaque fois, le maire de la ville en question sera accompagné du préfet et du patron de l'ARS. Des échanges téléphoniques ont également eu lieu mercredi entre la maire de Marseille et Jean Castex. Selon Julien Arnaud, l'objectif de ce dernier serait de "travailler sur des mesures plus adaptées et plus efficaces".



