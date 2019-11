Cruard Reporter : La fin du ticket de caisse ?

Les petites boutiques ainsi que les grandes enseignes consomment annuellement des kilomètres de papier pour leurs tickets de caisse. Or, d'après des études, ceux-ci ont des effets nocifs aussi bien pour la santé que pour la planète. Patricia Mirallès, députée LaRem de l'Hérault, a ainsi déposé une proposition de loi pour pouvoir les supprimer. Prévue pour 2020, cette mesure concerne les tickets de caisse pour les achats de moins de 10 euros. Mais le gouvernement prévoit d'étendre progressivement sur des montants plus élevés et également sur les tickets de carte bancaire. Les commerçants et les consommateurs sont-ils prêts pour ce changement ?



Ce lundi 25 novembre 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous parle d'une éventuelle fin du ticket de caisse. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 25/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.