Dans les coulisses des annonces de Jean Castex

Toute la matinée de jeudi, c'était à Matignon que les résultats des concertations entre les préfets et les élus ont été collectés. Les conseillers du Premier ministres ont "mouliné" toutes ces données. Il y a eu plusieurs aller-retour entre Jean Castex et Emmanuel Macron tout au long de la journée. Notamment en marge du déjeuner entre le président français et le président israélien à l’Élysée, il fallait se mettre d'accord. Pendant ce temps, les ministres ont fait parvenir au Premier ministre des propositions sur des points très précis. Jean Castex a travaillé jusqu'au bout sur son discours et une fois topé avec l’Élysée, le texte est inscrit sur le prompteur. Avec Olivier Véran, il se charge de contacter les grands élus. Il est 19h, Jean Castex entre en scène et prend la parole. Quid de cet homme qui a participé aux décisions de l'exécutif ?