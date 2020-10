Dans les coulisses du reconfinement : comment Macron a tranché

En début de semaine, tout se bouscule. Les 50.000 contaminations affichées dimanche 25 octobre par Santé Publique France affolent les compteurs et les autorités. "Pas un médecin n'avait pressenti une évolution aussi forte, aussi vite. On ne peut pas écarter un scénario qui atteigne 100.000 cas d'ici quelques jours", affirme un proche du président. La situation dans les hôpitaux et ces projections font tout basculer. Chiffres à l'appui, le couvre-feu ne suffit plus.

Deux conseils de défense sont alors organisés en début de semaine et Bruno Le Maire plaide pour une ouverture des magasins, sans grand succès. Au cours de ces réunions, plusieurs options sont mises sur la table : une extension du couvre-feu ou encore un reconfinement territorialisé, voire un couvre-feu le week-end. Mais c'est le reconfinement général qui s'impose, la seule option viable pour Emmanuel Macron, sensible aux données des autorités sanitaires. Un conseiller l'assure d'ailleurs à TF1 : "La Santé a mis des arguments massues".