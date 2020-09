Darmanin, Dupond-Moretti : le choc des mots

Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sont deux ministres forts en personnalité, deux animaux politiques et deux bons orateurs. L'un est issu de la société civile et l'autre est un élu local. Mais hier, c'était l'escalade entre eux sur le mot : "ensauvagement". "C'est un terme qu'Éric Dupond-Moretti n'apprécie guère, mais que Gérald Darmanin emploie régulièrement. Le garde des Sceaux l'a en effet fait savoir sur Europe 1, et pas avec de l'eau tiède, car il préfère le terme : "sentiment d'insécurité". Quant au ministre de l'Intérieur, il persiste et signe.



