Darmanin, l'ambitieux du gouvernement

Âgé de 37 ans, Gérald Darmanin est le plus jeune ministre de l'Intérieur de l'histoire de la Vème République. Il est très méthodique et ambitieux. Selon notre éditorialiste, "c'est un deuxième Nicolas Sarkozy". Celui-ci serait capable d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État. D'ailleurs en 2027, il se verrait bien être le candidat de la droite populaire à la présidentielle. Comme Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin estime ne rien devoir à personne car il a conquis son ascension politique avec les dents et son savoir-faire. Que faut-il savoir d'autre sur ce jeune ministre ?



