Darmanin, la démission polémique

Depuis janvier 2016, Gérald Darmanin a occupé un poste au sein du Conseil d'administration à Sciences Po Lille. Une fonction qu'il a quittée jeudi dernier, sans motif, précise le directeur de l'Institut d'Etudes Politiques. Cependant, les proches du démissionnaire ont affirmé que cette décision a été faite pour des raisons d'emploi du temps. Comme le cumul d'activité est interdit lorsqu'on est au sein du gouvernement, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique a effacé les doutes des internautes. Il s'agissait bien d'une fonction non rémunérée. Découvrez également la photo truquée du lion sur le générique de la MGM et l'histoire de l'expert fictif qui conseille Trump, révélée par New York Times.



