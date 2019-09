VIDÉO - Débat sur l’immigration à l’Assemblée : comment cela va fonctionner ?

MODUS OPERANDI - Le débat sur l’immigration se tiendra à l’Assemblée nationale les 30 et 2 octobre prochain. Selon le gouvernement, il doit permettre de "poser un constat de manière sereine". Éclairage sur ses participants et modalités.

Lundi, Emmanuel Macron a mis les pieds dans le plat en évoquant les enjeux migratoires. "Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet en face", a dit le président de la République. Quitte à dérouter l’aile gauche de son parti, le chef de l’Etat a dénoncé les abus du droit d’asile et remis en question le maintien sur le territoire de ceux qui en sont déboutés. A deux semaines de sa tenue à l’ Assemblée nationale donc, précisions sur ce débat, ses participants et ses modalités.

Quand ça a été annoncé et par qui ?

Dans les tuyaux depuis le mois d’août, ce débat a été annoncé par Emmanuel Macron le 11 septembre dernier. Une offensive sur l’immigration que le chef de L’Etat veut reproduire chaque année afin de marquer de manière durable la deuxième partie de son quinquennat. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye a précisé que le débat était programmé pour « discuter des perspectives à donner à notre politique migratoire et des mesures qui peuvent l’améliorer ».

Après une séance de travail à Beauvau, une réunion intergroupes de la majorité, des auditions de spécialistes en commissions et des déplacements européens, les députés de la majorité se sont préparés activement. Ils devraient animer les débats au Palais Bourbon.

Dans les faits, tous les groupes parlementaires vont avoir la parole. Faute d’avoir un groupe parlementaire, le Rassemblent national, lui, n'était pas censé s'exprimer à l'Assemblée mais devrait finalement avoir droit à cinq minutes de temps de parole, cédées par le député ex-LREM Matthieu Orphelin. "Marine Le Pen et le Rassemblement national essayent de lancer une fausse polémique sur le fait qu'ils seraient bâillonnés lors du débat sur l'immigration. Afin de l'éteindre et pour que la voix des plusieurs millions de personnes qui votent pour eux soit entendue, je renonce à mon temps de parole et le laisse au député du RN Ludovic Pajot", a expliqué mercredi Matthieu Orphelin, adversaire revendiqué du RN.

Les élus non-inscrits, 14 au total, dont les membres du RN, disposent d'un temps de parole tournant. Il s’étaient vu attribuer un temps de parole de 5 minutes, et c’était au tour de Matthieu Orphelin de s'exprimer. Ce dernier leur a laissé la place. "Evidemment, ça ne change rien au fait que je vais m'impliquer sur ce sujet, notamment avec le dépôt d'une proposition de loi pour mieux anticiper les problématiques liées aux déplacements environnementaux et aux réfugiés climatiques", a tenu à préciser ce proche de Nicolas Hulot devant la presse.