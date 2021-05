VIDÉO - Débat sur le cannabis : un député rappelé à l'ordre après avoir brandi un joint à l'Assemblée

L'argumentaire, et surtout la démonstration du député n'ont manifestement pas convaincu le ministre de l'Intérieur, très hostile à toute dépénalisation des drogues. "La différence entre vous et moi", lui a répondu Gérald Darmanin, "c'est que je ne peux pas montrer toutes les dépressions... Tous ces pères et mères de famille qui se battent pour expliquer à leurs enfants que c'est de la merde qu'ils prennent dans leurs veines, qu'ils fument. Je ne peux pas montrer ici toutes les personnes qui luttent contre des cancers..."

"Il y a un peu de permissivité et de démagogie dans vos propos", a ajouté le ministre. "Pensez-vous que les trafiquants qui font jusqu'à 50.000, 60.000, 100.000 euros d'argent liquide tous les mois vont aller ouvrir une échoppe et déclarer leur argent aux impôts et à l'Urssaf ? Sortez de la naïveté, combattez la drogue et ne baissez pas les bras", a-t-il lancé.

"La naïveté, c'est de croire que vous protégez les Français face aux trafiquants, que vous protégez la santé des Français", a rétorqué le député, concluant ainsi la séquence.