Décès de Valéry Giscard d'Estaing : la tristesse des Auvergnats

Sur la façade de la mairie de Chamalières, les drapeaux français et européen sont en berne. À l'extérieur, un portrait du président et un livre de condoléances ont aussi été installés. Quelques mots et quelques remerciements, en guise d'hommage et de respect. "Valéry Giscard d'Estaing pour moi était un avant-gardiste et un homme brillant", confie une habitante.