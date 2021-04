Déconfinement, couvre-feu... les pistes du gouvernement

Sortir, flâner bras dessus, bras dessous, à n'importe quelle heure, ça n'est pas pour tout de suite. Le couvre-feu est maintenu à 19 heures jusqu'à mi-mai et cela commence à peser dans tous les esprits. "Dès qu'on a fini nos devoirs, je n'ai pas beaucoup de temps pour sortir, vu qu'après il y a le couvre-feu, explique une adolescente. "Surtout que les beaux jours arrivent, et là, ça commence à devenir difficile", confie une mère.

Jugée comme la mesure la plus efficace par le gouvernement, le couvre-feu sera aménagé par étapes. Entre la mi-mai et le 2 juin, il pourrait être retardé au moment de la réouverture de certains lieux, comme les commerces non essentiels. Et une heure ou deux de plus, cela pourrait faire la différence pour leurs propriétaires. Enfin, le bout du tunnel est fixé au 2 juin avec la levée du couvre-feu.