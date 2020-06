VIDÉO - Philippe de Villiers : "Edouard Philippe gère son risque pénal"

Pourquoi le gouvernement a-t-il opté pour un déconfinement progressif ? Selon l'ancien ministre et fondateur du parc du Puy du Fou Philippe de Villiers, c'est à cause du Premier ministre Edouard Philippe, et de sa peur d'être traduit devant la justice par des citoyens français. Selon lui, le président de la République Emmanuel Macron était pour un déconfinement rapide. Il lui aurait avoué que le chef du gouvernement "(gérait) son risque pénal".

Selon Philippe de Villiers, "on ne prend plus le risque de la vie, de la décision" à cause du "précautionnisme". "Du coup n’importe quel citoyen peut gagner devant un tribunal en traînant en justice un ministre qui est censé avoir fait une faute. (...) Philippe est obsédé par une seule chose, pas comment sauver l’économie française, mais comment moi je vais échapper à la Cour de justice de la République."