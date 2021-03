"Dedans avec les miens, dehors en citoyen" : le nouveau slogan du gouvernement

Depuis jeudi dernier, les Français sont dans le flou concernant les mesures de restriction édictées par le gouvernement. Lundi, ce dernier a donc sorti une campagne de communication pour sensibiliser la population sur les gestes à adopter. Celle-ci a pour slogan "Dedans avec les miens, dehors en citoyen" et énumère ce que l'on peut faire et ne pas faire chez soi et dehors. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'opposition. Certains y voient une blague, d'autres une forme d'infantilisation des Français. Jean Castex, lui, souhaite matraquer ce message le plus possible. Par la même occasion, il tente de rattraper le cafouillage généré par les attestations de déplacement. Il encourage les ministres à être davantage plus clairs à chacune de leur déplacement dans un média.