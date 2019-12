Démission de Jean-Paul Delevoye : un coup dur pour le gouvernement

Emmanuel Macron a accepté ce lundi la démission du haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, après une semaine de révélations sur ses activités et mandats non déclarés. Une affaire qui tombe mal dans le calendrier de l'exécutif puisqu'elle intervient au moment où il affronte la mobilisation contre sa réforme des retraites, l'un des plus importantes de son quinquennat. Quelles conséquences pour le chef de l'Etat ? Ce coup dur peut-il mettre à mal la réforme des retraites ? Adrien Gindre, chef du service politique de TF1, livre son analyse dans la vidéo en tête de cet article.