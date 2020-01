Des maires annulent leurs vœux pour faire des économies

Après la baisse des dotations de l'État avec un début de diminution et de suppression de la taxe d'habitation, plusieurs caisses municipales se sont retrouvées vides. Certaines mairies ont donc annulé leurs cérémonies de vœux pour faire des économies. À Landrecies (Nord), le rendez-vous a bien eu lieu. Après le discours du maire, place au buffet. Le service a été assuré par des bénévoles. À Dourlers (Nord), la cérémonie a été annulée et ce pour la deuxième année consécutive.



