VIDÉO - Des tensions entre Ruffin et Mélenchon ? "Ce sont des trucs du JDD", balaie Alexis Corbière

En marge de "la Fête à Macron", Jean-Luc Mélenchon a appelé à une "marée populaire" en prévision du rassemblement unitaire du 26 mai. Associations, syndicats et partis sont invités à se rassembler. Une action commune que ne soutient pas tout à fait François Ruffin, le député LFI de la Somme ne souhaitant pas voir de bannières syndicales et politiques. "Sur le côté bannière, je suis plutôt d'accord avec Ruffin. Il ne faut pas que ce soit capté par des organisations. Il faut que ce soit au service d'un mouvement plus large et citoyen. C'est ça la dialectique qui n'est pas facile à trouver", a affirmé Corbière. "C'est clair qu'il faut que les syndicats, qui jouent un rôle utile et indispensable, appellent aussi à cette manifestation", a-t-il ajouté. Bruno Poncet, de Sud Rail, ne l'a d'ailleurs pas exclu, expliquant que le sujet était "en discussion".





"Même si on n'est pas adhérent d'un parti, même si on n'est pas dans un syndicat, il faut qu'on se sente à l'aise" lors du rassemblement du 26 mai. Les partis ont leur rôle, les organisations syndicales aussi. Là-dessus, il n'y a pas de différence. On est tous d'accord", a conclu le député LFI de Seine-Saint-Denis. L'heure est à l'apaisement chez la France insoumise.