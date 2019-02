VIDÉO - Devant les députés, Gérald Darmanin pense citer Winston Churchill, alors que c'est du Coluche

C'est l'histoire d'un mec qui cite Coluche à la place de Churchill... C'est bien ce qui est arrivé à Gérald Darmanin, mercredi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Alors qu'il était interrogé par la députée LFI Sabine Rubin au sujet de la hausse minimas sociaux, le ministre de l'Action et des Comptes publics s'est légèrement emmêlé les pinceaux, dans une séquence repérée par France Info.





"Nous pouvons considérer qu'effectivement, la vie, ce ne sont pas des statistiques. Et, comme disait Winston Churchill, ce qu'elles montrent est intéressant, mais c'est comme les maillots de bain... Ce qu'elles cachent l'est encore plus", a lancé le ministre sous les rires de sa majorité, comme le note France Info.