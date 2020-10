Discours d’Emmanuel Macron contre le séparatisme : la classe politique convaincue ?

Le discours d’Emmanuel Macron était très attendu. Le président de la République a finalement dévoilé ce vendredi 2 octobre son plan d’action pour lutter contre le séparatisme. Il a évidemment provoqué des réactions politiques. Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, estime "qu’il a au moins le mérite d’afficher, d’annoncer, de dire les choses". Et d’ajouter, "en même temps, on nous dit qu’on va renforcer l’enseignement de la langue arabe. Et en même temps, on ne nous dit rien sur l’immigration... Et en même temps, on va réaffirmer les valeurs de la République. Et en même temps, on continue de culpabiliser les Français sur le fait qu’on n’a pas fait suffisamment dans les banlieues". Eric Ciotti, député (LR) des Alpes-Maritimes, souligne pour sa part que "face à la menace, j’aurais attendu de ce discours qu’il érige des digues républicaines. Ces digues, elles doivent avoir notamment pour nom "une laïcité exigeante". Et de conclure, "elles doivent dire aussi qu’il faut arrêter avec l’immigration de masse, parce que c’est l’immigration de masse qui nourrit le communautarisme islamiste". Jean-Luc Mélenchon, président du groupe LFI à l’Assemblée nationale, lui, dénonce "une mise en scène dramatisante, absolument inutile". Il précise que "la loi, telle qu’elle est aujourd’hui, permet de réprimer les actes délictueux... Donc, tout cela existe, pourquoi faire ce tam-tam ?".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.