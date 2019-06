VIDÉO - "Epreuves de la vie", Les Républicains... Le discours tout en allusions de Nicolas Sarkozy

L’ancien Président a, en revanche, été plus frontal quand son discours a abordé le sujet politique : "Moi s'agissant d'épingler, j'ai de l'expérience. On ne peut faire de la politique que si on aime profondément les gens avant de s'aimer soi-même. Or, parfois, on a l'impression qu'ils s'aiment énormément... Je ne vise personne", a-t-il affirmé, dans une référence évidente à l'état de la droite française, et plus particulièrement aux responsables LR.