VIDÉO - Droit d'asile : Richard Ferrand défend Gérard Collomb, ce "grand humaniste"

"Nous allons prendre en compte les enjeux liés au fait que nous voulons mieux accueillir, mieux intégrer celles et ceux qui relèvent du droit d'asile, cette tradition française en direction de ceux qui fuient la guerre, qui veulent éviter la mort. Mais d'autre part (...) il faut que l'immigration illégale soit combattue. C'est cela que veut faire Gérard Collomb et d'ailleurs permettez moi de vous dire une chose : je trouve épouvantable la manière dont on présente les positions du ministre de l'Intérieur. On dirait que grosso modo, il est dans une logique répressive, ce n'est pas le cas. Gérard Collomb est un grand humaniste, un progressiste. Simplement, il sait que si l'on veut bien intégrer dans notre société des étrangers qui relèvent du droit d'asile, eh bien oui, il faut donner des garanties (...) sur le fait qu'on ne peut pas ouvrir le pays à tous les vents."





Richard Ferrand a par ailleurs réagi sur la tribune de trois anciens ministres qui, au sujet de cette circulaire, évoquent un "tri inadmissible" des migrants. Là encore, Richard Ferrand balaie les critiques d'un revers de main : "Avec tout le respect que j'ai pour les signataires de ce courrier. Ce ne sont pas des voix qui m'ébranlent."