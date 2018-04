VIDÉO - DuoDay : le handicap au cœur de l'Elysée (le temps d'une journée)

Au micro de LCI, Emmanuel Macron, lui, semble prendre cette initiative très à cœur. "Le but de cette journée, c'est aussi de montrer que toutes les personnes qui souffrent d'un handicap [...] ont une place dans la vie quotidienne. Et qu'on doit changer le regard de la société sur les personnes vivant en situation de handicap à la fois pour leur donner plus d'opportunités [...] et parce que je pense que c'est très bon pour le reste de la société", explique-t-il. Et de poursuivre : "Il arrive, dans la vie, qu'on ait des accidents ou qu'on naisse avec quelque chose de différent. Est-ce que c'est forcément quelque chose en moins ? Je ne suis pas sûr. Mais on trouve des manières de le compenser. Soit tout seul, soit avec les autres. Et bien souvent ces manières de le compenser vous font grandir, et tous les destins individuels de personnes qui ont connu ça se réinventent. Et pour une société, c'est pareil. En quelque sorte, on se prive d'une partie de nous-mêmes si on décide que les personnes en situation de handicap ne sont plus au cœur de la cité".