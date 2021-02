Dupond-Moretti stimule la justice

N'en déplaise au syndicat des magistrats et à certains haut gradé de la magistrature, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti fait bouger la justice dans le bon sens. Il veut la rendre plus proche des Français. Un engagement qui fait d'ailleurs de lui le ministre le plus populaire du gouvernement. Il a obtenu une hausse importante du budget de la Justice et a recruté 900 contractuels qui ont pour mission d'aider les magistrats à régler au plus vite les affaires de la délinquance du quotidien. Eric Dupond-Moretti veut aller vite pour montrer que la justice est à l'écoute et qu'elle est efficace. Quelle est sa position quant aux violences sexuelles sur les mineurs ?