VIDÉO - Dupont-Aignan appelle à l'union à droite, sinon "Macron n'aura comme adversaire que Mélenchon"

Invité du Grand Jury sur RTL et LCI ce dimanche, le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan s'est exprimé sur le duel médiatique opposant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, avec notamment la présence de ce dernier samedi lors de la manifestation "La Fête à Macron" à Paris. Pour Dupont-Aignan, "ce jeu entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon les arrange bien tous les deux. Ce jeu est un gâchis immense pour la France et peut aboutir à des catastrophes."





"C'est pourquoi j'appelle la droite à cesser les égos irresponsables et à unir les forces de droite parce que, au jour d'aujourd'hui, si on continue comme ça, Emmanuel Macron aura atteint son objectif et n'aura comme adversaire que Jean-Luc Mélenchon" a-t-il également déclaré.