VIDÉO - Echange tendu entre Le Pen et Wauquiez : "Vous êtes les Chinois de la vie politique, en contrefaçon, vous êtes impeccables"

Critiquée par le patron de la région Auvergne Rhône-Alpes qui reprochait à la députée son incapacité à financer les mesures qu'elle propose, Marine Le Pen a sorti la sulfateuse, sur le thème "Les Républicains copient le programme du Rassemblement national", en citant le refus des députés LR de voter les amendements proposant de supprimer l'aide médicale d'Etat aux populations immigrées. "Vous parlez beaucoup, mais quand vous êtes au pouvoir, vous ne le faites jamais. C'est vrai que quand il s'agit de reprendre nos propositions, pour les mettre dans vos programmes, vous êtes là, il n'y a aucun problème."





Et de continuer sa sortie en filant une métaphore pour le moins clichée : "Dans le monde, les spécialistes de la contrefaçon sont les Chinois. Vous êtes un peu les Chinois de la vie politique, en matière de contrefaçon, vous êtes impeccables." Les intéressés apprécieront.





La critique s'étend aussi sur le sujet de la fiscalité, faisant valoir que Laurent Wauquiez a repris son idée de décoter de 10% "les trois premières tranches" de l'impôt sur le revenu. "C'était dans mon programme de 2017, mais je suis très contente que vous me copiiez. Copiez-moi jusqu'à le faire, si un jour vous êtes en capacité de le faire, ce qui n'est pas non plus gagné."