VIDÉO - Echec aux législatives partielles : la députée LREM Claire O'Petit s'en prend violemment à François de Rugy

Réglement de compte sur la place publique dans la majorité LREM. Passablement énervée, la député de l'Eure Claire O'Petit n'a pas mâché ses mots, ce mardi, devant la caméra de LCI, pour donner son interprétation de l'échec des candidats de la majorité présidentielle lors des législatives partielles face à la droite, dimanche 4 février, dans le Val d'Oise et le territoire de Belfort.





Pour l'élue, il n'y a pas photo : si les candidats LREM ont échoué, c'est à cause... du président de l'Assemblée nationale. En cause : la sortie de François de Rugy, dimanche sur le plateau de BFMTV, sur les députés absentéistes, au moment même où les électeurs se rendaient aux urnes sur fond de forte abstention. Le président de l'Assemblée, lui-même membre de la majorité, a affirmé qu'il y avait encore "un problème d'absentéisme", notamment lors des votes solennels, et que les sanctions financières n'étaient "jamais appliquées". "Je vais demander que cela soit rectifié", a-t-il assuré.