Écologie : Emmanuel Macron visite le mont Blanc

Cette semaine, Emmanuel Macron s'est déplacé, vêtu d'une combinaison de ski, sur le plus grand glacier français, au pied du mont Blanc. Celui-ci perd entre cinq et dix centimètres d'épaisseur par an. Le président de l'Etat y a pris une photo sur un promontoire aux côtés de scientifiques et de la ministre de l'Écologie. Autres photos marquantes de la semaine : le cliché de Harvey Weinstein avec un visage fatigué. On l'y voit tenir fermement le poignet d'un déambulateur. Le navire espagnol Aita Mari a accosté sur le port de Messine avec à bord 160 migrants. Et l'épidémie de coronavirus continue de s'étendre en Chine et a déjà contaminé plus de 60 000 personnes.